كاميرا سوبر كورة ترصد تكريم أهالى نجريج لأسرة محمد صلاح بعد التتويج الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح برئاسة عبدالعزيز البمبي أسرة النجم المصري محمد صلاح وذلك احتفالا بتتويج الفرعون المصري بلقب دورى أبطال أوروبا. لمشاهدة الفيديو والتكريم عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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