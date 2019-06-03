محمد العاصى يتقدم باستقالته من منصب المدير التنفيذي لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بإستقالته من منصبه، بعد قرار المستشار تركي آل الشيخ الخاص ببيع حصته في النادي، بعد عرض تلقاه وتمت الموافقة عليه.
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز للمستثمران، سالم الشامسي، وأحمد الرميثي ، وتتم اجراءات نقل الملكية خلال الثمانية وأربعون ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي في الوقت الذي أكدت مصادر تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.
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