رئيس الزمالك يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى رئيس الزمالك، وجود نيه لديه للدخول في صفقات تبادلية مع إدارة نادي بيراميدز، مؤكدا أن كل ما يتداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" الحديث عن صفقات تبادلية مع بيراميدز "هري" ولا يوجد أي كلام حقيقي في هذا الصدد".

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وتابع:" لست صاحب النادي للتفريط في لاعب رجل راجل مثل طارق حامد، ولا توجد أى صفقات تبادلية مع بيراميدز والاستغناء عن محمود كهربا لن يتم".

وأوضح، أنه رفض عرض في وقت سابق من إدارة بيراميدز للحصول على خدمات محمود عبد العزيز، لاعب الزمالك مقابل 10 ملايين يورو.

وأتم:" تربطنى علاقة صداقة قوية مع تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز ، فهو ساعدنا في الحصول على فرجاني ساسي وتمويل صفقة المدرب جروس، لكن لم نتحدث سويا في موضوع شراء لاعبين".