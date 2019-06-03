الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية ويوضح سبب غياب الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح راحة سلبية للاعبي الفريق يوم الإثنين.
وأوضح مدير الكرة، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية، مع احتمال تجددها لـ٢٤ أو ٤٨ ساعة إضافية، حسب رؤية الجهاز الفني. وذلك، وفقًا للبرنامج التدريبي للاعبين.
وعن سبب غياب بعض لاعبي الفريق عن المران الجماعي مساء الأحد، قال عبدالحفيظ إن لاسارتي، فضّل استمرار الراحة السلبية للاعبين الدوليين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.
وغاب الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين المُختارين في قائمة المنتخب الوطني.
ويضم المنتخب الوطني 4 لاعبين دوليين وهم: محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان.
ويبدأ معسكر المنتخب الوطني يوم 6 يونيو الجاري، استعدادا لكأس الأمم المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
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