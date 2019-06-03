محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وجه رئيس الزمالك، الشكر لهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بعد الموافقة على لائحة الزمالك الأخيرة، مضيفا أن الشكر أيضا موصول لوزير الشباب والرياضة للوقوف بجوار النادي خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" مسامح الجواب اللي كان فيه سب لشخصي من اللجنة الأولمبية، والمشكلة كانت في رغبتي في عدم التفريط في حق الزمالك".
وأضاف:" سيتم فتح باب الترشح بعد عيد الفطر للانتخاب على 3 مقاعد شاغرة في المجلس، وذلك بعد شطب عضوية هاني العتال".
وتابع:" العتال لم يعد يملك عضوية في نادي الزمالك بحسب اللائحة المعتمدة بتاريخ ١-٦-٢٠١٩ ولايجوز له الحصول على عضوية جديدة لانه فقد شرط حسن السمعة".
وأتم تصريحاته:" اشكر اللجنة الأولمبية المصرية وأيضا وزارة الشباب والرياضة لوقوفهما خلف الفريق والنادي خلال الفترة الماضية والتي تكللت بإحراز لقب الكونفدرالية الأفريقية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يفتح باب الترشح علي مقعد العتال.. ويشكر حطب علي اعتماد اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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