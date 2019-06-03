نادر شوقي يوضح.. مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أوضح نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن اللاعب تنتهي فترة إعارته للنادي الأهلي يوم 1 يوليو المقبل.
وأشار شوقي في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إلى أنه لم يعقد جلسة بعد مع إدارة النادي الأهلي، لمعرفة مستقبل اللاعب مع الفريق الأحمر.
وانضم رمضان صبحي معارًا للنادي الأهلي قادما من هيسدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر.
ورحل رمضان عن صفوف النادي الأهلي عام 2016، للانضمام لستوك سيتي الإنجليزي، قبل الانتقال لهيسدرفيلد في العام التالي.
وعن عدم انضمام رمضان لصفوف المنتخب، قال: "أعلم أنه لن ينضم لصفوف المنتخب منذ فبراير الماضي، ولكن رمضان حقق أهدافا وهي العودة للعب أساسيا، فيما لم يحقق هدف الفوز ببطولة الدوري مع النادي الأهلي بعد".
ويتبقى للنادي الأهلي مباراتين أمام المقاولون والزمالك، سيقامان عقب كأس الأمم الإفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
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