"تعايش لا كراهية".. الحكومة البريطانية تهنئ "صلاح" بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

وجهت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية أليسون كينج التهنئة للاعب المصري العالمي محمد صلاح "مو صلاح" لحصول فريقه "ليفربول" على لقب دوري أبطال أوروبا بعد المباراة التي واجه فيها أمس منافسه توتنهام، وانتهت بفوز "ليفربول" بهدفين مقابل لا شيئ.

واعتبرت كينج - فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد - صلاح رمزا للتعايش ونبذ الكراهية.

وأشارت المتحدثة إلى الدور الذي يقوم به المسلمون في بريطانيا، وقالت: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في مجالات مختلفة كالسياسة والحياة الإجتماعية وحتى في إطار القوات العسكرية، لا ننسى بصمتهم في عالم الرياضة، لا سيما كرة القدم".

وأضافت: "اهنئ ليفربول‬⁩ و⁧‫محمد صلاح‬⁩ ⁦(مو صلاح) على التتويج بكأس أبطال أوروبا"، مختتمة التغريدة بوسم "تعايش لا كراهية".

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