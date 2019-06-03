رئيس الزمالك يحرر محضر إثبات حالة ضد جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، أنه سيحرر محضرا ضد السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الذي رحل خلال الساعات الماضية بعد قرار الإدارة البيضاء.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عدم تجديد تعاقد المدرب السويسري كريستيان جروس والذي انتهى الجمعة الموافق 31 مايو ليتم تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إنه قرر تحرير محضر ضد جروس، والذي يطالب بالحصول على مستحقاته ولم ياتي للزمالك للحصول عليها.

وأضاف:" جروس مجنون، مدرب سكران على طول الوقت، وسيحصل على أمواله بعد عامين من الآن".

وأوضح، أن جروس اهان جمهور الزمالك جميعا ولم يحضر مع وكيل اعماله محمد حبشي للتفاوض من اجل الحصول على باقي مستحقاته".