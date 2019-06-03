تصريحات الأحد.. حملة إقالة في الكاف.. ونيمار يرد على اتهامات الاغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أبرز التصريحات خلال اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019.
ميدو: مشاجرتي مع حسن شحاتة حدثت بيني وبين أوباما أمام الأهلي
صحيفة مغربية: حملة إقالات في الكاف.. عصام عبد الفتاح بين "كبش فداء" فضيحة رادس
صلاح يوضح: كيف استعان بـ"صورة ريال مدريد" للتتويج بدوري الأبطال؟
لجنة الإعلام بكأس الأمم: المنتخب فضل عدم سحب "الأجواء" من المنافسة على الدوري بإعلان قائمته
صحيفة إسبانية: ميسي هو المرشح الأقرب للكرة الذهبية.. وصلاح منافسه المباشر
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