مصدر بالكاف يرد: هل يستوجب خطأ الزمالك ونهضة بركان إعادة المباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن الخطأ الذي استند عليه الاتحاد المغربي للاحتجاج على مباراة الزمالك ونهضة بركان، لا يستوجب إعادته.

وأعاد الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ضربة جزاء لصالح الفريق المغربي، بعد تحرك محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، للأمام قبل تسديد الكرة، دون أن يشهر البطاقة الصفراء لحارس الأبيض.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حالة إعادة المباراة تشترط ثبوت حالة فساد أثرت على نتيجة المباراة.

Advertisements

ونشر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله التقدم باحتجاج ضد الحكم بسبب عدم طرد "جنش" خلال ركلات الترجيح، حيث كان بجوزته بطاقة صفراء خلال أحداث المباراة.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان مصدر بالكاف، أكد في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد المغربي أرسل خطابا رسميا، طالب خلاله بإعادة مباراة نهائي الكونفدرالية.