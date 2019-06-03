رينارد يقترب من تدريب نادي بيراميدز خلفا للأرجنتيني دياز

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن دخول النادي في مفاوضات مع رينارد على أن يتم الحسم بشكل رسمي عقب منافسات أمم أفريقيا. واتفق بيراميدز مع رينارد على تقاضي 250 ألف دولار شهريا، يحصل عليها بعد تسلم المسؤولية بشكل رسمي ورحيله عن المغرب عقب أمم أفريقيا لخلافة رامون دياز الذي تولى تدريب الفريق الموسم الحالي.

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