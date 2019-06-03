وكشفت مصادر خاصة، عن توصل إدارة الناديين لاتفاق مبدئي، بشأن انتقال طارق حامد وعبد الله جمعة إلى بيراميدز، مقابل ضم الزمالك لأريك تراوري لاعب بيراميدز، ولاعبين آخرين تحددهما إدارة الزمالك للتعاقد معهما على نفقة بيراميدز.
ومن المقرر، أن يحسم الزمالك وبيراميدز الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق مبدئي.. بيراميدز يحصل على خدمات طارق وجمعة من الزمالك مقابل 3 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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