تركي آل الشيخ يستقر على بيع نادي بيراميدز

استقر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على بيع حصته داخل النادي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف مصدر مقرب من تركي آل الشيخ، أن الأخير وافق بصورة نهائية على إتمام عملية البيع إلى سالم الشامسي وأحمد الرميثي. وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إجراءات نقل الملكية إلى الجدد ستتم خلال 48 ساعة، على أن تنتهي بعد ذلك علاقته بالنادي بشكل نهائي. وتابع: “هناك عروض تلقاها تركي آل الشيخ من أجل شراء أحد الأندية بدوري الدرج الثانية الإنجليزي”.

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