رئيس الزمالك: بيع طارق حامد لبيراميدز.. شائعات وأكاذيب

‎أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك، بأن كل ما يتردد عن انتقال أى لاعب بالفريق، لصفوف نادي بيراميدز، خلال الانتقالات

الصيفية المقبلة، كلام عار تماما من الصحة.

وكشف مرتضي منصور، بأن بيع طارق حامد أو

غيره من لاعبي الفريق لبيراميدز، لا أساس له من الصحة، وشائعات وأكاذيب لضرب استقرار القلعة البيضاء.

وأكد رئيس الزمالك، بأن الدوري أبيض وسوف نتوج بالبطولة خلال الموسم الحالي.