أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك، بأن كل ما يتردد عن انتقال أى لاعب بالفريق، لصفوف نادي بيراميدز، خلال الانتقالاتالصيفية المقبلة، كلام عار تماما من الصحة.
وكشف مرتضي منصور، بأن بيع طارق حامد أو
وأكد رئيس الزمالك، بأن الدوري أبيض وسوف نتوج بالبطولة خلال الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: بيع طارق حامد لبيراميدز.. شائعات وأكاذيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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