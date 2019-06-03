رسميا.. كرستيانو رونالدو يحصل علي جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

توج البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس، بجائزة هدف الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنتهي. جاء ذلك بفضل هدف كرستيانو في شباك مانشستر يونايتد خلال دور المجموعات، وبذلك يحصل رونالدو علي تلك الجائز للموسم الثاني علي التوالي بعد أن حقق الموسم الماضي جائزة أفضل هدف بعد أن سجل مع ريال مدريد هدف مقاصي في شباك يوفنتوس‎.

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