الكاف يبحث شكوى الاتحاد المغربي بسحب الكونفيدرالية من الزمالك 7 يونيو

تجتمع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يوم 7 يونيو الجاري، لبحث شكوى الاتحاد المغربي ضد الزمالك والمطالبة بسحب لقب الكونفيدرالية. واستند الاتحاد المغربي في شكواه إلى أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما تراجع عن إشهار الكارت الأصفر لحارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش أثناء إعادة ركلة الجزاء الثانية، بعدما أخرج الحكم الكارت. وكان الزمالك فاز على نهضة بركان بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح وفاز بالكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.

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