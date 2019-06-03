شاهد.. منتخب كولومبيا يقصي نيوزيلندا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للشباب

نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على نظيره نيوزيلندا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما في المواجهةالتي جمعت بينهما على ملعب ستاديون فيدزيفا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب ببولندا
سجل هدف كولومبيا اندريس رييس في الدقيقة 11، وإليجا جوست في الدقيقة 35 لمنتخب نيوزلندا.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب كولومبيا إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم الحالية بينما يودع منتخب نيوزيلندا البطولة.
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