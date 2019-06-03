عمدة ليفربول يعلق على احتفالات الجماهير بدوري أبطال أوروبا

قال ستيف روثرام عمدة مدينة ليفربول أن هناك ما لا يقل عن ٧٥٠ ألف شخص من المدينة شاركوا في احتفالات الفريق بكأس دوري أبطال أوروبا.

وأكد روثرام، سعادته بذلك اليوم وسط احتفالات جماهير الريدز مع الفريق، وأضاف: "

شكرًا لكم لجلب روحكم وطاقتكم للترحيب بلاعبي ليفربول وعودتهم إلى المنزل ومعهم الكأس".

وتابع: " الكأس السادسة لليفربول! ٧٥٠ ألف نزلوا إلى موكب الفريق شكرًا لكم!".

واحتفلت جماهير ليفربول مع لاعبي الفريق اليوم، وسط أجواء حماسية وجميلة للغاية.

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ونجح الريدز بالتتويج بلقب دوري الأبطال، بعد ١٤ عامًا منذ اللقب الأخيرة بنسخة ٢٠٠٥، عقب تغلبه أمس السبت، على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

وسجل ليفربول أهدافه عبر محمد صلاح وديفوك أوريجي.