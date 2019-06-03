تشيلسي يعلن رحيل جاري كاهيل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل مدافع الفريق جاري كاهيل عن صفوف البلوز في نهاية الموسم الحالي وذلك بعد انتهاء تعاقدهوعدم التجديد لمدد إضافية، ليرحل عن صفوف النادي قبل حصوله على أي عروض لأندية
ويلعب المدافع الإنجليزي مع تشيلسي منذ موسم 2012 نجح في تحقيق العديد من البطولات مع البلوز مثل لقب الدوري الإنجليزي مرتين ومسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المنتهي.
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