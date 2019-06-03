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تشيلسي يعلن رحيل جاري كاهيل

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أعلن نادي الإنجليزي رحيل مدافع الفريق جاري كاهيل عن صفوف البلوز في نهاية الموسم الحالي وذلك بعد انتهاء تعاقده

وعدم التجديد لمدد إضافية، ليرحل عن صفوف النادي قبل حصوله على أي عروض لأندية
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أخرى.

ويلعب المدافع الإنجليزي مع تشيلسي منذ موسم 2012 نجح في تحقيق العديد من البطولات مع البلوز مثل لقب مرتين ومسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المنتهي.

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