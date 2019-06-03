تعرف على الراحلين عن فريقي اليد بالأهلي والزمالك

قرر نادي الزمالك الاستغناء عن بعض لاعبي فريق كرة اليد، حيث يستغني عن كلا من: محمد عبد السلام ريشه، مصطفى السيد، على حازم، محمد محسن، اعاره لاعب مرتبط ٩٨ محمد الأزهرى

لصفوف الجزيرة لمده موسم و انتقال يحيى خالد إلى فيسبريم المجري ويتعاقد مع محمد عبد الرحمن من سموحة، وأحمد حسام من الأهلي.

كما قرر النادي الأهلي الاستغناء عن كلآ من هادي رفعت، احمد عبد الرحمن، محمد ابراهيم، عمر القليوبى، بجانب انتقال احمد حسام للزمالك.

في حين تعاقد الأهلي حتى الآن مع كلا من:

أحمد عادل من طلائع الجيش، محمد جمال من الجزيرة، باهر البدراوي من الجيش.