عماد السيد يوجه رسالة لمدرب حراس الزمالك في جهاز جروس

وجه عماد السيد رسالة شكر لمدربه السابق في الزمالك توماس وذلك بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والتعاقد مع خالد جلال خلفا له.

قال عماد على صورة نشرها له رفقة مدربه: "ستظل من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم طوال مسيرتي المهنية، شكرا لخبرتك العظيمة التي أفادتني،

وأتمنى لك الأفضل فيما هو قادم".

جدير بالذكر أن عماد أثبت تألقه خلال لقاء الداخلية في الدوري ونجح في التصدي لركلة جزاء ليحصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة المحلية.