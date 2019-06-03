الترسانة يدعم صفوفه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد

قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب بدء فترة الإعداد للفريق يوم 1 يوليو المقبل استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني. وسوف يخوض علاء ميهوب عدد من اللقاءات الودية بعد الاعداد البدني استعدادا للموسم الجديد. ويسعى ميهوب لضم عدد من اللاعبين الجدد في الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق ، حيث هناك رغبة من الجهاز الفني لعودة الشواكيش من جديد لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب طويل.

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