البرازيلي نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات



ستفتح الشرطة المدنية بمدينة ريو دي جانيرو، تحقيقًا مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جريمان، لنشره صور يفترض أنها للمرأة التي كانت قد اتهمته باغتصابها، حسبما أفادت مصادر رسمية الأحد.



وقالت إدارة مكافحة جرائم المعلومات في بيان لها إنها ستحقق في الفيديو الذي نشره اللاعب على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستجرام" والذي كشف خلاله عن المحادثات التي تمت بينه وبين المرأة التي اتهمته باغتصابها، وكان ذلك أمام حوالي 120 مليون من متابعيه.



ومن ضمن المحتويات التي نشرها نيمار، بعضا من المحادثات الكتابية بينهما منذ مارس/آذار وحتى مايو/أيار الماضي، إضافة إلى بعض الصور الخاصة بهذه المرأة.



وتعتبر البرازيل أن عرض أو مشاركة أو نقل أو بيع أو نشر صور أو مقاطع فيديو ذات محتوى خاص دون موافقة الضحية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام وحتى خمسة أعوام.



وفي هذه الحالة تغلظ العقوبة إذا ما كان قد قام الشخص بهذا الفعل بغرض الانتقام أو إذلال الضحية التي كانت تجمعه بها علاقة خاصة.



المصدر: موقع كورة