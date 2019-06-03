رياضة | يوفنتوس يوجه صدمة إلى برشلونة ويقترب من خطف صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه صدمة إلى برشلونة ويقترب من خطف صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫قدم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا إلى أياكس الهولندي للتعاقد مع قائده ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أكدته تقارير صحفية. ‫وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" فإن النادي الإيطالي قدم عرضا تصل قيمته إلى ٨٥ مليون يورو لضم المدافع الدولي الهولندي. Advertisements ‫وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس يسعى لحسم صفقة دي ليخت الذي يعد محط اهتمام أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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