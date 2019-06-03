رياضة | المباراة الحاسمة.. طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد للقاء سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباراة الحاسمة.. طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد للقاء سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة سموحة في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان - محمود الزنفلي

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