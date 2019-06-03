رياضة | يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لهدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لهدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، إلى أن نادي يوفنتوس بات قريباً من خطف خدمات ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس أقرب من أي وقت مضي من دي ليخت، فالنادي رسميًا قدم 85 مليون يورو، ووعد مينو رايولا بعموله كبيرة وتقدر بحوالي 20 مليون يورو.

وكان دي ليخت قد تلقى خلال الأيام الماضية عروضاً من ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد، من أجل الظفر بخدماته بعد تقديمه عروضاً مميزة مع أياكس في الفترة الماضية.

ويسعى نادي يوفنتوس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت لترميم خط دفاعه بعد رحيل المغربي الدولي المهدي بن عطية، فيما يحاول نادي برشلونة ضم اللاعب للعب بجوار الاسباني جيرارد بيكيه.