رياضة | برشلونة يتحدى كبار أوروبا ويقدم العرض الأضخم لـ"دي ليخت"

قرر مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي بعرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت يبلغ 85 مليون يورو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة ومسؤوليه يعرفون بأن الوضع صعب للغاية، ولكنه لا يزال في السباق.

وبالنسبة للبارسا فالنادي أخبر محيط اللاعب أنه لن يزيد عرضه، وهم يأملون أن يفضل الهولندي المشروع الرياضي على المال مثل دي يونج.

ووفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن اليوفي يواصل الصراع على ضم دي ليخت، رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي يوفنتوس في بداية العام هو المفضل لضم دي ليخت، ولكن البارسا ركز على الصفقة وضمن الشاب في صفه، لكن أداؤه الكبير في الأبطال والعروض الكبيرة التي تلقاها فجر أي صفقات في الهواء.

ومن ناحيته فإن اليوفي متفائل للغاية بعد زيادة عرضه المالي، ولكن باريس سان جيرمان سيقدم بالتأكيد العرض الأكبر والأفضل لدي ليخت.