رياضة | برشلونة يتحدى كبار أوروبا ويقدم العرض الأضخم لـ"دي ليخت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحدى كبار أوروبا ويقدم العرض الأضخم لـ"دي ليخت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي بعرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت يبلغ 85 مليون يورو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة ومسؤوليه يعرفون بأن الوضع صعب للغاية، ولكنه لا يزال في السباق.
ووفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن اليوفي يواصل الصراع على ضم دي ليخت، رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وبالنسبة للبارسا فالنادي أخبر محيط اللاعب أنه لن يزيد عرضه، وهم يأملون أن يفضل الهولندي المشروع الرياضي على المال مثل دي يونج.
وكان نادي يوفنتوس في بداية العام هو المفضل لضم دي ليخت، ولكن البارسا ركز على الصفقة وضمن الشاب في صفه، لكن أداؤه الكبير في الأبطال والعروض الكبيرة التي تلقاها فجر أي صفقات في الهواء.
ومن ناحيته فإن اليوفي متفائل للغاية بعد زيادة عرضه المالي، ولكن باريس سان جيرمان سيقدم بالتأكيد العرض الأكبر والأفضل لدي ليخت.