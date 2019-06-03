رياضة | دي يونج يفتح النار على راكيتيتش بهذا التصريح المفاجئ !

وقال دي يونج: "أخبروني أنني وقعت لكي أشغل أحد المواقع الثلاثة في خط الوسط، لنرى ما سيحدث، لن أكون أنا من يقول في أي موقف أريد اللعب".

وأضاف دي يونج: "الحديث مع فالفيردي؟ لم أتصل معه حتى الآن أبداً، أعلم أنه تحت الضغط من خلال الإعلام، لا أعلم كيف تسير الأمور في النادي، لم أكن على اتصال مع الميستر فالفيردي أبداً، حتى أثناء عملية حسم الصفقة".

وبسؤواله عن رونالد كومان وإمكانية تعيينه مدربًا للبارسا.. أجاب: "أنا أراه في المنتخب الهولندي، قول أي شيء عكس ذلك سيكون عدم احترام لفالفيردي، لا أعتقد أن الكثير من الأمور ستحدث كما يقول الناس ولن يكون من الجيد بالنسبة لي التكهن بهذه الأمور أيضاً".