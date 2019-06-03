رياضة | عاجل.. الزمالك مهدد بخسارة لقب الكونفدرالية.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك مهدد بخسارة لقب الكونفدرالية.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الافريقي كاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وطلب الاتحاد المغربي من الكاف سحب لقب الكونفدرالية من فريق الكرة بنادي الزمالك، استنادا إلى عدم طرد الحكم لمحمود جنش حارس الزمالك في لقطة إعادة ركلة جزاء نهضة بركان، حيث أخرج حكم اللقاء بطاقة صفراء من جيبه، قبل أن يعيدها مرة أخرى دون أن يشهرها.

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وحددت لجنة الانضباط في الكاف يوم السابع من شهر يونيو الحالي للنظر في شكوى الاتحاد المغربي بشأن سحب لقب الكونفدرالية من الزمالك.

وكان جنش قد تلقى بطاقة صفراء خلال أحداث اللقاء، ما يعني أن حصوله على الإنذار الثاني كان سيعني طرده واستكمال الزمالك لركلات الترجيح بأحد اللاعبين كحارس مرمى.

وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح.