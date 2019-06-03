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استقالة محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدزمن منصبه

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قدم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاستاذ محمد العاصي استقالته من منصبه جاء ذلك عقب قرار المستشار تركي آل الشيخ بيع حصته في النادي بعد عرض تلقاه وتمت الموافقة عليه وإنهاء ارتباطه بالنادي الذي سجل حضورا لافتا في الموسم المنصرم.

يذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في  نادي بيراميدز  للسيد سالم الشامسي  والسيد احمد الرميثي .

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