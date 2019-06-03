الامارات | إنفوغرافيك.. أنا محمد علي.. الرجل الحر

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. أنا محمد علي.. الرجل الحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لمدة 21 سنة من العمل، منذ بدايته في 29 أكتوبر 1960. اعتبر الأسطوري محمد علي أفضل ملاكم في التاريخ، إذ ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الملاكمة. من بين أكثر إنجازاته المميزة أنه أصبح أصغر بطل عالمي في التاريخ في 25 فبراير 1964، بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية على سونى ليستون، وبعدها حقق المزيد من الانتصارات، حتى قتاله الأخير في عام 1981، وعانى مرض الرعاش حتى وفاته في 3 يونيو 2016، ليصبح هذا التاريخ موعداً لإعادة ذكريات هذه الأسطورة.

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