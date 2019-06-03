الامارات | راشد بن عمار النعيمي يتوّج الفائزين بجوائز «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن عمار النعيمي يتوّج الفائزين بجوائز «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجوائز استفتاء منصة «سبورت فور أوول» الإعلامية لنجوم الموسم الكروي الحالي من دوري الخليج العربي، بحضور مدير شبكة «سبورت فور أوول»، عبدالرسول عبدالله، وعدد من الإعلاميين.

وحصد صانع ألعاب فخر أبوظبي، خلفان مبارك، جائزة أفضل لاعب مواطن، التي تنافس عليها أربعة لاعبين، حيث حصد خلفان 25.5% بحصوله على 364 صوتاً من إجمالي 4843 صوتاً، وشارك في الاستفتاء من الجماهير 7.5%، إضافة إلى 47 صوتاً من 108 أصوات للخبراء الرياضيين بنسبة 43.5%، فيما نال قائد كتيبة الملك، شاهين عبدالرحمن، المركز الثاني في الاستفتاء بنسبة 23.4%، وبفارق ضئيل، بعد منافسة قوية مع خلفان مبارك.

وجاء هداف شباب الأهلي القدير، أحمد خليل، في المركز الثالث بنسبة 22.8%، وحل نجم نادي العين، بندر الأحبابي، رابعاً بنسبة 18%، رغم حصوله على عدد أصوات كبير من الجماهير، إلا أن آراء الخبراء حرمته من المنافسة على لقب نجم الموسم، أما هداف الأبيض والجزيرة، علي مبخوت، فقد احتل المركز الخامس بنسبة 10.4%.

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وفي فئة أفضل لاعب أجنبي، غرد مايسترو الشارقة الجديد، البرازيلي إيجور كورنادو، بعيداً في صدارة الترتيب العام للاستفتاء.

وفي المركز الثاني جاء كايو كانيديو، لاعب نادي الوصل بـ24.7%، وحل ثالثاً لاعب نادي الوحدة، سيباستيان تيغالي بنسبة 10.8%.

أما في فئة أفضل برنامج رياضي تلفزيوني، التي تنافس فيها أربعة برامج على ثلاث قنوات رياضية، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة الرياضية، خطف برنامج «الجماهير» على دبي الرياضية، لمقدمه المذيع حسن حبيب، المركز الأول بنسبة 36.5%، بعد منافسة شرسة مع برنامج جيم أوفر، الذي حل وصيفاً بنسبة 35.7%.

وجاء في المركز الثالث برنامج المنصة بنسبة 15.3%، تلاه برنامج ملاعبنا بنسبة 12.8%.