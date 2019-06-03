الامارات | الوحدة يستعير الحسين صالح من النصر.. ويبحث المشاركة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستعير الحسين صالح من النصر.. ويبحث المشاركة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، إن شركة كرة القدم تعاقدت أمس مع ظهير أيسر نادي النصر الحسين صالح لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل، وتم توقيع عقد الإعارة بحضور اللاعب ووكيل أعماله.

وسينضم الحسين صالح إلى الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ بالمعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 24 يوليو المقبل.

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً مهماً بعد إجازة عيد الفطر، لبحث عدد من الموضوعات يأتي على رأسها اتخاذ قرار بشأن المشاركة في البطولة العربية للأندية من عدمه، بعد تلقي النادي دعوة سابقة للمشاركة فيها بجانب فريق الوصل كممثلين للإمارات في البطولة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن «هناك اتجاهاً قوياً داخل مجلس الإدارة بالمشاركة في البطولة في نسختها المقبلة، بعد أن شارك الفريق في البطولة في النسخة قبل الماضية التي أقيمت بجمهورية مصر العربية».

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كما يبحث المجلس الاستقرار على اسم المدير الفني للفريق الأول خلفاً للمدير الفني السابق الهولندي تين كات، والمرشح له بقوة حتى الآن الهولندي موريس شتاين، بالإضافة إلى البرتغالي ريكاردو سابينتو، الذي دخل دائرة الترشيحات في حال فشل المفاوضات مع الهولندي موريس شتاين.

ومن المنتظر أن يبحث المجلس أيضاً موقف بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي وأبرزهم لاعب الوسط محمد عبدالباسط الذي تردد أن النادي وافق على بيع عقده إلى نادي الشارقة، وكذلك قلب الدفاع سالم سلطان، وإن كانت النية تتجه للإبقاء على اللاعبين معاً، لاسيما بعد رحيل لاعب الوسط سلطان الغافري إلى الجزيرة بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحاجة خط الدفاع للتدعيم بعدد كبير من اللاعبين، في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة محلية وخارجية في الموسم المقبل، وعلى رأسها دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بلقاء فريق النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل.

كما سيتم بحث التعاقد مع لاعب وسط مدافع قوي أجنبي بديلاً للاعب المغربي مراد باتنا الذي تم عرض عقده للبيع بصفة نهائية، وكذلك بحث التعاقد مع لاعب وسط آسيوي بديلاً للكوري شانج ريم في حالة الاستقرار على الاستغناء عنه.

ويعتمد المجلس خلال الاجتماع قرار شركة كرة القدم بتعيين عبدالسلام جمعة نجم النادي السابق مديراً للفريق الأول، وعبدالباسط محمد مشرفاً عاماً على أكاديمية الناشئين بالشهامة، وعادل خميس مديراً للأكاديمية، وضم بعض الأسماء الجديدة لعضوية مجلس الإدارة.

الهولندي شتاين والبرتغالي سابينتو مرشحان لتدريب الوحدة.