شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الوصل يتعاقد مع ويلتون سواريز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها مع البرازيلي ويلتون سواريز، ليرتدي قميص «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكرت على الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ولم تحدد الشركة مدة عقد اللاعب مع «الفهود»، إذ انضم إلى الفريق قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر، بعدما تألق سواريز مع «الملك»، وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي.
ويبلغ سواريز من العمر 32 عاماً، إذ لعب مع الشارقة موسمين، وأحرز 12 هدفاً في 21 مباراة في موسم 2017-2018، بينما أحرز في الموسم الحالي 18 هدفاً في 25 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. الوصل يتعاقد مع ويلتون سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.