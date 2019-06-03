الامارات | رسمياً.. الوصل يتعاقد مع ويلتون سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الوصل يتعاقد مع ويلتون سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها مع البرازيلي ويلتون سواريز، ليرتدي قميص «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكرت على الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولم تحدد الشركة مدة عقد اللاعب مع «الفهود»، إذ انضم إلى الفريق قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر، بعدما تألق سواريز مع «الملك»، وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي.

ويبلغ سواريز من العمر 32 عاماً، إذ لعب مع الشارقة موسمين، وأحرز 12 هدفاً في 21 مباراة في موسم 2017-2018، بينما أحرز في الموسم الحالي 18 هدفاً في 25 مباراة.