الامارات | «فيكتوري» يعتلي صدارة واقف المحترفين في أولبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري» يعتلي صدارة واقف المحترفين في أولبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف متسابق فريق الفيكتوري تيم، وحامل اللقب العالمي في فئة واقف جي بي 1، البطل النمساوي كيفين رايتيرر، الأضواء في ثاني أيام جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية من بطولة العالم 2019- التي اختتمت أمس في مدينة أولبيا عروس جزيرة ساردينيا.

وسجل قائد دراجة فيكتوري تيم 90 انتصاراً باهراً في ظروف صعبة واستثنائية، ليتصدر الترتيب العام لهذه الفئة في الجولة الثانية قبل المرحلة الثالثة والحاسمة، ويمضي بذلك إلى حلم التتويج باللقب العالمي، للعام الثاني على التوالي.

من جهته، أعرب حامل لقب فئة واقف محترفين جي بي 1، البطل النمساوي كيفين رايتيرر، قائد دراجة فريق فيكتوري تيم، عن سعادته البالغة بالنتيجة الجديدة التي أحرزها بعد نهاية المرحلتين الأولى والثانية، اللتين منحتاه صدارة الترتيب العام قبيل نهاية الجولة الثانية وإقامة المرحلة الحاسمة.