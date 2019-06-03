الامارات | اتحاد كلباء يستغني عن 6 لاعبين استعداداً للموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يستغني عن 6 لاعبين استعداداً للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء، عبر حسابه في «تويتر»، عن عدم تجديد عقود ستة لاعبين مثلوه في الموسم المنصرم لدوري الخليج العربي، مقدماً الشكر لهم على ما قدموه من مجهودات فنية ساعدت «النمور» على تحقيق البقاء الأول للفريق في دوري الأضواء، وهم: راشد غلوم ووليد أحمد وعبدالله أحمد (تراوري)، إضافة الى الثلاثي الأجنبي: الفرنسي جيوفاني سيو، والبرازيلي مايك راموس، والكولومبي تومي توبار ريوس، مبقياً على المجري جوجاك فقط.

وذكر النادي في بيان، أمس، أنه تعاقد رسمياً مع اللاعبين يعقوب الحوسني وناصر عبدالهادي بعقد يمتد لموسمين لكل منهما.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»، أن شركة كرة القدم تعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل ليظهر بشكل مميز بحيث ينافس على البطولات، وأن التوجه الفني نحو التعاقد مع مدافع دولي أجنبي ومهاجمين اثنين اجانب ايضاً، وأن هذه التعاقدات بناءً على دراسة فنية لشركة كرة القدم وتوصيات للمدرب الايطالي فيفياني، الذي تم تجديد التعاقد معه.

يذكر أن اتحاد كلباء نجح في تحقيق البقاء للمرة الأولى في تاريخه بدوري الخليج العربي، بعد أن هبط في المواسم الماضية التي صعد بها، محققاً بذلك إنجازاً غير مسبوق.