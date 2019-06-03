شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته في نادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز، لسالم الشامسي، وأحمد الرميثي.
ووفقا للمصادر فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال 84 ساعة لينهي علاقته بالنادي.
وأكدت المصادر تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.
ويجري تركي آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية، حيث يعتزم الدخول إلى السوق الاوروبي.
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