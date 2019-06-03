كولومبيا تقصي نيوزلندا بركلات الترجيح في مونديال الشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد منتخب كولومبيا لدور الثمانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، تحت 20 عاما، المقامة حاليا في بولندا، بعدما تغلب 5 - 4 بركلات الترجيح على نظيره النيوزيلندي يوم الأحد في دور الستة عشر للبطولة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر منتخب كولومبيا بالتسجيل عبر لاعبه أندريس رييس في الدقيقة 11، في حين أدرك إيليجاه جوست التعادل لمصلحة نيوزيلندا في الدقيقة 35.
ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما عجزا عن إنهاء التعادل، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب كولومبيا.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولومبيا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة أوكرانيا وبنما، التي ستجرى يوم الاثنين.
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