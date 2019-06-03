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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: مشجع سويسي يشكر تذكرتي علي ميزة التفويض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحد المشجعين بمحافظة السويس الشكر لشركة "تذكرتى" لإتاحتها ميزة التفويض الذى استفاد منه زملاءه المتواجدين خارج البلاد لحرصهم على حجز تذاكر البطولة لحين وصولهم مصر ومساهمتهم في إنجاح البطولة جماهيريا، مشيداً بمرونة مشروع "تذكرتى" الناجح في توفير وسائل الراحة للمشجعين بأكثر من امتياز مثلا توصيل البطاقات و كذلك المرافقين.
وأكد المشجع السويسي إنه وعائلته قد حجزوا تذاكر مباريات المجموعة الخامسه متوقعا إقبال الجماهير بالسويس على الحضور ومساندة المنتخبات العربية بالمجموعة الخامسة التي تستضيف مبارياتها محافظة السويس.
تذكرتى بالسويس
تذكرتى بالسويس
تذكرتى بالسويس
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