شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسى السابق: "الكاف" أضعف الاتحادات القارية على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد طارق ذياب وزير الرياضة التونسى السابق، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مؤكدًا إنه أضعف الاتحادات القارية على مستوى العالم، خاصة بعد المشهد الهزلى الذى حدث فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى، التى جمعتهما على ملعب رادس، وتم إلغائها واحتساب الترجى بطل أفريقيا بداعى انسحاب الفريق المغربى بعد اعتراضه على إلغاء هدفه فى شباك الترجى بداعى التسلل، ووجود عطل فى تقنية الـ"VAR".

وتوقع طارق ذياب فى تصريحات هاتفية لبرنامج "سبعة × سبعة" عبر شاشة "TIME SPORTS" نجاح بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، خاصة بعد الاحتفال المبهر الذى أعد خلال قرعة البطولة، مشيرًا إلى أن منتخب مصر الأقرب لحصد اللقب.

وعن رأيه فى قائمة منتخب مصر التى أختارها المكسيكى خفيير أجيرى المدير الفنى، قال وزير الرياضة التونسى السابق، إنه كان يتمنى وجود عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك فى صفوف الفراعنة، لما يقدمه من مستوى مميز مع الابيض طوال الموسم الحالى.