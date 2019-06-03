شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال الزمالك الجديد ينضم لجهاز خالد جلال بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر انضمام التركى ميرك مدرب أحمال الزمالك الجديد إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتهى الجهاز الإدارى من الإجراءات الخاصة باستقدامه وتقرر انضمامه الأيام المقبلة.

وقرر خالد جلال المدير الفنى للزمالك منح اللاعبين، راحة سلبية عقب مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، التى ستقام مساء غداً الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

ومن المُقرر أن يضع خالد جلال برنامج الزمالك فى فترة التوقف عقب الانتهاء من لقاء حرس الحدود حيث ستتوقف البطولة المحلية لاستعدادات المنتخب الوطنى لخوض منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الشهر الجارى.