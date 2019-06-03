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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تركى آل الشيخ يدرس عرضا مغريا لبيع حصته فى نادي بيراميدز تركى آل الشيخ يدرس عرضا مغريا لبيع حصته فى نادي بيراميدز يدرس المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز. 20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام حرس الحدود استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال علي قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد في الإسكندرية استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. سوبر كورة.. "فيفا" يفتح الباب أمام الأهلى لتسيد قارة أفريقيا Advertisements يستعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإصدار قرار تاريخي خلال ساعات قليلة سيمهد الطريق أمام النادي الأهلي لتسيد قارة أفريقيا على مدار سنوات مقبلة. ماذا دار فى أولى اجتماعات لجنة التخطيط بالأهلى ؟ قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتضم في عضويتها كلا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو ، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها اليوم الأحد في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي.

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