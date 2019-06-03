- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرح أحمد تفوز ببرونزية الجمباز فى بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت لاعبة منتخب مصر للجمباز الفنى، فرح أحمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية اليوم الأحد في نهائيات جهاز عرضة التوازن ببطولة كأس العالم بسلوفينيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
كما حققت اللاعبة فرح سيد المركز الخامس جهاز المتوازي وتشارك بعثة الجمباز الفني، فى بطولة كأس العالم، بمدينة كوبر بسلوفينيا خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
يمثل البعثة: علي أبو القاسم وطارق حمدي وفرح أحمد وفرح سيد ونور المهداوي، والمدربين أشرف الشافعي وزكريا محيى الدين.
وتشهد نتائج منتخبات الجمباز تقدم كبير خلال الفترة الماضية في ظل وضع سياسة جيدة من قبل اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين.
فرح احمد
فرح احمد
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فرح أحمد تفوز ببرونزية الجمباز فى بطولة العالم بسلوفينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.