شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد أساسياً فى تشكيلة الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية طارق حامد لاعب وسط الزمالك، للمشاركة أساسيا لقيادة خط وسط الأبيض فى مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وشارك طارق حامد فى مران الزمالك الذى أقيم مساء اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد أمام حرس الحدود بعدما تغيب عن مران الفريق أمس السبت بإذن من الجهاز الفنى للفريق.

وبذلك سيعود طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك بشكل طبيعى فى مباراة الغد بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى للإيقاف والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.