شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواجد أحمد مدبولى فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الحرس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد خالد جلال، المدير الفنى الجديد للزمالك، الأمل لأحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق، خاصة بعدما كان مستبعد نهائيًا من حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفارس الأبيض.

مدبولى لم يشارك مع الزمالك فى أى مباراة هذا الموسم بعدما كان أحد أهم العناصر منذ ضمه للأبيض من النصر للتعدين، وأوفى خالد جلال بوعده مع اللاعب بمنحه فرصة العودة من جديد للتألق بقميص الزمالك، لينضم لقائمة مباراة حرس الحدود.

الزمالك سيواجه حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز، ورغم انضمام مدبولى لقائمة الأبيض إلا أن فرصه ستكون ضئيلة فى المشاركة، وجاء ضمه من أجل إعداده نفسيًا ومعناويًا قبل منحه فرصة العودة تدريجيًا للمشاركة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.

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وتضم قائمة الزمالك لمباراة الحرس كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف أوباما وأيمن حفنى وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ويغيب عن الزمالك كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحى وفرجانى ساسى للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر لاستكمال علاجه ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.