شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى ..انتظام الشيخ وناصر ماهر وإكرامى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلى في التدريبات الجماعية لفريقه ، والتى أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب و التى لم يحدد موعدها بعد.

كان الشيخ قد غاب عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم قبل أن يتعافى، وينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.

كما انتظم ناصر ماهر في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تغيبه خلال الأيام الماضية بسبب وفاة والده، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أجتمع فيه مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع الثنائى المخضرم حسام عاشور وأحمد فتحي،لمدة 10 دقائق على هامش التدريبات الجماعية، موجها بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات.

Advertisements