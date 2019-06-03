شكرا لقرائتكم خبر عن TIME SPORT: لاسارتي يطلب الإستغناء عن أزارو ورحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة TIME SPORT فى تقرير لها ، عن مطالبة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي برحيل وليد أزارو عن القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي. وكشفت مسئولو قناة " تايم سبورت " أن لاسارتي اشتكي من تراجع مستوي وليد أزارو عدم ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة ، وطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز. Advertisements وأحرز وليد أزارو 6 أهداف مع الأهلي فى الدورى هذا الموسم من أصل 21 مباراة لعبها المغربي أزارو مع الأهلي هذا الموسم.

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