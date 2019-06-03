شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من التهاون أمام حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الاثنين على ستاد المكس، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد خالد جلال للاعبى الزمالك، أن حرس الحدود سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة ايجابية للهروب من الهبوط لدورى القسم الثانى، خاصة وأن وضعه فى جدول ترتيب الدورى مازال حرجًا ويحتاج للفوز أو التعادل حتى يبتعد نسبيًا عن دوامة الهبوط، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.