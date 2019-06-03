سوبر كورة يكشف سر التأشيرة البرتغالية فى انقلاب أجاى على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب جونيو أجاى من إدارة الأهلى السماح له بالرحيل، رغم تمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، ولهذا يكشف سوبر كورة سر انقلاب المهاجم النيجيرى على إدارة النادى الأحمر. لمعرفة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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