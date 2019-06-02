انت الان تتابع تفاصيل خبر إسطنبول مسرحاً لموقعة إنجليزية على "سوبر أوروبا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 11:53 مساءً - حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الـ14 من أغسطس المقبل، موعداً لمباراة كأس السوبر الأوروبي بين ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، في مدينة إسطنبول التركية، وهي البطولة التي تُعد باكورة مسابقات "اليويفا" في كل موسم.

وتكتسي موقعة "السوبر الأوروبي" بنكهة إنجليزية خالصة؛ إذ تجمع بين ليفربول وتشيلسي، بعد فوزهما بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم على الترتيب، وذلك على ملعب "فودافون بارك" معقل بيشكتاش أحد أشهر الفرق التركية.

وتُوّج الليفر بطلاً لـ"الأميرة الأوروبية"، للمرة السادسة في تاريخه؛ بفوزه الثمين على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير بثنائية بيضاء، في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد، مطلع يونيو الجاري.

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أما تشيلسي فقد قبض على البطولة القارية الرديفة، وهنا يدور الحديث حول "يوروب ليغ"؛ بفضل انتصاره العريض على جاره اللدود آرسنال بنتيجة (4-1)، في المباراة الختامية للبطولة، التي استضافها ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، أواخر مايو المنصرم.

وسبق لإسطنبول أن استضافت نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 على ملعب "أتاتورك الأولمبي"، وهي المباراة الشهيرة التي عرفت "ريمونتادا" ليفربول الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي بعدما قلب تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل (3-3)، قبل أن يحسم "الريدز" اللقب القاري بركلات الترجيح.

كما استضافت إسطنبول نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) عام 2009 على ملعب "أولكر" معقل نادي فنربهتشه.